Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Снежный покров, сформировавший в Москве, сойдет в субботу и, вероятно, не появится до следующего осенне-зимнего сезона, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.