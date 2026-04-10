Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Снежный покров, сформировавший в Москве, сойдет в субботу и, вероятно, не появится до следующего осенне-зимнего сезона, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее синоптик сообщил агентству, что временный снежный покров высотой два сантиметра сформировался на метеостанции ВДНХ в Москве в результате аномального похолодания и снегопада.
"Напомню, что в столице снег сошел еще в конце марта. В субботу снежный покров растает и теперь, по всей видимости, москвичи не увидят его до следующего осенне-зимнего сезона", - рассказал Тишковец.