Москвичам рассказали о погоде в пятницу
07:13 10.04.2026
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

РИА Новости: в Москве в пятницу ожидаются мокрый снег и дождь

Прохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Дождь, мокрый снег и температура до плюс 7 градусов ожидаются в пятницу в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В пятницу ожидается облачная погода с редкими прояснениями днем. Ночью еще местами небольшие осадки. Днем тоже осадки в виде дождя и мокрого снега", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве ожидается минус 1 - плюс 1 градус, дневная температура в столице - плюс 5-7 градусов и плюс 3-8 градусов по региону.
"В пятницу ожидается довольно плотный северо-восточный ветер с порывами от 12 до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет ниже климатической нормы где-то на 3-4 градуса", - добавила она.
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
