Москвичам рассказали о погоде в пятницу

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Дождь, мокрый снег и температура до плюс 7 градусов ожидаются в пятницу в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В пятницу ожидается довольно плотный северо-восточный ветер с порывами от 12 до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет ниже климатической нормы где-то на 3-4 градуса", - добавила она.