13:48 10.04.2026
"Мосгаз" выполнил 20 тысяч заявок москвичей с начала 2026 года

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Специалисты сервиса АО "Мосгаз" выполнили 20 тысяч заявок горожан с начала этого года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С начала 2026 года сотрудники службы сервиса АО "Мосгаз" выполнили 20 тысяч заявок. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что самыми востребованными услугами, как и в предыдущие годы, стали ремонт, замена и техническое обслуживание газовых плит, водонагревателей и котлов, а также переделка газовой разводки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты оказывают помощь круглый год, в том числе в выходные и праздники.
"Сервисную службу по ремонту внутридомового газового оборудования создали в 2011 году, чтобы повысить комфорт жителей и обеспечить безопасность использования газа в домах Москвы. Сегодня в ней работают более 100 квалифицированных мастеров и 30 диспетчеров, координирующих обращения", - добавляется в сообщении.
