"Мосгаз" выполнил 20 тысяч заявок москвичей с начала 2026 года

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Специалисты сервиса АО "Мосгаз" выполнили 20 тысяч заявок горожан с начала этого года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"С начала 2026 года сотрудники службы сервиса АО "Мосгаз" выполнили 20 тысяч заявок. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что самыми востребованными услугами, как и в предыдущие годы, стали ремонт, замена и техническое обслуживание газовых плит, водонагревателей и котлов, а также переделка газовой разводки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты оказывают помощь круглый год, в том числе в выходные и праздники.