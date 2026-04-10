В Россельхозбанке раскрыли, какие монеты чаще всего сдают россияне

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россияне за период "Монетной недели" чаще всего возвращают в оборот 10-рублевые монеты, монеты номиналом 1 рубль, 2 рубля и 10 копеек, а реже всего приносят 25-рублевые монеты, показали данные Россельхозбанка (РСХБ) по результатам акции 2025 года, которые есть в распоряжении РИА Новости
В этом году акция Банка России "Монетная неделя" проходит с 6 по 18 апреля. В акции участвуют более 16 тысяч торговых точек и 4 тысяч подразделений банков по всей стране. В эти дни можно обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги в банковских отделениях и в магазинах, которые участвуют в акции. Кроме того, в банках можно положить мелочь на свой счет.
"Чаще всего участники акции сдавали 10-рублевые монеты - 2,81 миллиона штук. Далее следуют монеты номиналом 1 рубль - 1,95 миллиона штук, 2 рубля - 1,24 миллиона штук, 10 копеек - 1,24 миллиона штук и 5 рублей - 1,19 миллиона штук. Реже всего участники акции приносили 25-рублевые монеты - 4,3 тысячи штук", - приводятся в материале Россельхозбанка данные по результатам акции 2025 года.
Зампред правления РСХБ Екатерина Романькова считает, что для банковской системы такие инициативы важны с точки зрения повышения эффективности наличного денежного обращения, а для участников – как удобный способ сдать накопившиеся монеты без комиссии в период проведения акции.
"Монетная неделя" проводится по всей России с 2023 года. За это время жители страны вернули в обращение более 215 миллионов монет почти на 956 миллионов рублей.