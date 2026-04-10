Рейтинг@Mail.ru
В МИД ПМР рассказали, без чего невозможна евроинтеграция Молдавии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 10.04.2026
В МИД ПМР рассказали, без чего невозможна евроинтеграция Молдавии

Игнатьев: евроинтеграция Молдавии невозможна без урегулирования конфликта с ПМР

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Евроинтеграция Молдавии невозможна без урегулирования конфликта с Приднестровьем, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Как показала суровая реальность, и что недавно подтвердила молдавский чиновник, ответственная за данное направление, Брюссель не готов "импортировать конфликты на свою территорию". Перевод с дипломатического языка означает, что евроинтеграция Молдовы без достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта с Приднестровьем невозможна", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также добавил, что Молдавия загнала себя в серьёзный тупик. По его словам, многие годы отказываясь от переговорного процесса с Приднестровьем, Кишинев надолго заблокировал урегулирование конфликта, но при этом максимально педалировал процесс евроинтеграции.
"Иными словами, Кишинев совершил концептуальную ошибку, годами избегая диалога с Приднестровьем. Вместо этого Молдове нужно было максимально интенсивно не просто вести переговоры с Приднестровьем, а достигать конкретных компромиссных решений, без которых ни урегулирование, ни взаимосвязанная с ним евроинтеграция невозможны", - отметил Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
В миреМолдавияКишиневБрюссельВиталий Игнатьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала