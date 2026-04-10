В МИД ПМР рассказали, без чего невозможна евроинтеграция Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Евроинтеграция Молдавии невозможна без урегулирования конфликта с Приднестровьем, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Как показала суровая реальность, и что недавно подтвердила молдавский чиновник, ответственная за данное направление, Брюссель не готов "импортировать конфликты на свою территорию". Перевод с дипломатического языка означает, что евроинтеграция Молдовы без достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта с Приднестровьем невозможна", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также добавил, что Молдавия загнала себя в серьёзный тупик. По его словам, многие годы отказываясь от переговорного процесса с Приднестровьем, Кишинев надолго заблокировал урегулирование конфликта, но при этом максимально педалировал процесс евроинтеграции.
"Иными словами, Кишинев совершил концептуальную ошибку, годами избегая диалога с Приднестровьем. Вместо этого Молдове нужно было максимально интенсивно не просто вести переговоры с Приднестровьем, а достигать конкретных компромиссных решений, без которых ни урегулирование, ни взаимосвязанная с ним евроинтеграция невозможны", - отметил Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.