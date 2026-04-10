В МИД ПМР рассказали, без чего невозможна евроинтеграция Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Евроинтеграция Молдавии невозможна без урегулирования конфликта с Приднестровьем, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

"Иными словами, Кишинев совершил концептуальную ошибку, годами избегая диалога с Приднестровьем. Вместо этого Молдове нужно было максимально интенсивно не просто вести переговоры с Приднестровьем, а достигать конкретных компромиссных решений, без которых ни урегулирование, ни взаимосвязанная с ним евроинтеграция невозможны", - отметил Игнатьев.