Жителям Молдавии посоветовали экономить электроэнергию - РИА Новости, 10.04.2026
20:57 10.04.2026 (обновлено: 20:58 10.04.2026)
Флаг Молдавии. Архивное фото
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Жителей Молдавии просят выключать духовку за десять минут до окончания приготовления в рамках мер по экономии электроэнергии, сообщает поставщик Premier Energy Moldova.
"В этом году добавьте еще один ингредиент: ответственное отношение к потреблению энергии. Используйте остаточное тепло для блюд, приготовление которых занимает больше времени. Выключайте духовку за десять минут до окончания времени приготовления", - говорится в советах, опубликованных на странице поставщика в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Представители компании уверяют, что потребители получат тот же результат, но смогут при этом экономить электроэнергию.
Режим ЧП в энергетике был введен в Молдавии 25 марта на 60 дней из-за вывода из строя ЛЭП Исакча - Вулканешты, на территории Украины по которой в республику поступает до 70% импортируемого из Европы электричества.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
