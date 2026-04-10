КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Жителей Молдавии просят выключать духовку за десять минут до окончания приготовления в рамках мер по экономии электроэнергии, сообщает поставщик Premier Energy Moldova.
"В этом году добавьте еще один ингредиент: ответственное отношение к потреблению энергии. Используйте остаточное тепло для блюд, приготовление которых занимает больше времени. Выключайте духовку за десять минут до окончания времени приготовления", - говорится в советах, опубликованных на странице поставщика в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Представители компании уверяют, что потребители получат тот же результат, но смогут при этом экономить электроэнергию.