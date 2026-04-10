Новых трещин и утечек на российском сегменте МКС нет

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) контролируют состояние ранее обнаруженных микротрещин в модуле "Звезда", новых трещин нет, старые остаются загерметизированными, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Недели космоса-2026 гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

"В настоящее время с использованием специализированной датчиковой аппаратуры экипажем МКС ведётся периодический контроль состояния микротрещин. Образования новых микротрещин и роста имеющихся не зафиксировано. Утечки воздуха из модулей российского сегмента МКС нет", - сказал Денискин.

Он подчеркнул, что специалисты после выполненных работ оценили причины возникновения микротрещин, а также текущее техническое состояние переходной камеры служебного модуля "Звезда". Они пришли к выводу, что её дальнейшая эксплуатация возможна.

Денискин рассказал, что ранее российский экипаж МКС зафиксировал незначительное, но постоянное снижение давления воздуха в переходной камере. Причиной этого, как оказалось, были микротрещины в её оболочке.

Специально созданная комиссия из ведущих специалистов отрасли определила все возможные причины возникновения микротрещин. Кроме того, в наземных условиях отработаны технологии поиска микротрещин, предотвращения их роста и герметизации.

"На борт МКС были переданы необходимые инструменты, материалы и инструкции. Российский экипаж МКС выполнил работы по герметизации и предотвращению роста всех обнаруженных микротрещин", - рассказал глава предприятия.

В 2025 лом году Центр подготовки космонавтов сообщил, что российские космонавты в период с 2020 по 2024 годы обнаружили и загерметизировали четыре сквозные трещины.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.