Новых трещин и утечек на российском сегменте МКС нет - РИА Новости, 10.04.2026
06:30 10.04.2026
Новых трещин и утечек на российском сегменте МКС нет

Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) контролируют состояние ранее обнаруженных микротрещин в модуле "Звезда", новых трещин нет, старые остаются загерметизированными, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Недели космоса-2026 гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.
"В настоящее время с использованием специализированной датчиковой аппаратуры экипажем МКС ведётся периодический контроль состояния микротрещин. Образования новых микротрещин и роста имеющихся не зафиксировано. Утечки воздуха из модулей российского сегмента МКС нет", - сказал Денискин.
МКС - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Россия может задействовать часть модулей МКС при создании новой станции
Вчера, 23:02
Он подчеркнул, что специалисты после выполненных работ оценили причины возникновения микротрещин, а также текущее техническое состояние переходной камеры служебного модуля "Звезда". Они пришли к выводу, что её дальнейшая эксплуатация возможна.
Денискин рассказал, что ранее российский экипаж МКС зафиксировал незначительное, но постоянное снижение давления воздуха в переходной камере. Причиной этого, как оказалось, были микротрещины в её оболочке.
Специально созданная комиссия из ведущих специалистов отрасли определила все возможные причины возникновения микротрещин. Кроме того, в наземных условиях отработаны технологии поиска микротрещин, предотвращения их роста и герметизации.
"На борт МКС были переданы необходимые инструменты, материалы и инструкции. Российский экипаж МКС выполнил работы по герметизации и предотвращению роста всех обнаруженных микротрещин", - рассказал глава предприятия.
В 2025 лом году Центр подготовки космонавтов сообщил, что российские космонавты в период с 2020 по 2024 годы обнаружили и загерметизировали четыре сквозные трещины.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
МКС - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Эксплуатацию модуля "Наука" на МКС продлят до 2035 года
Вчера, 09:12
 
РоссияВладимир ПутинГКНПЦ имени М. В. ХруничеваЦентр подготовки космонавтов
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
