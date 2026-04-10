Перемирие не даст Киеву военных преимуществ, считает Мирошник

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Объявленное Россией пасхальное перемирие - шаг гуманизма, при этом Киев не сможет воспользоваться подобной приостановкой боевых действий для получения военных преимуществ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Ранее президент РФ Владимир Путин в связи с праздником Пасхи объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

"Это шаг, во-первых, гуманизма к единоверцам. Во-вторых, это период, который не позволяет украинской стороне каким-либо образом воспользоваться им для достижения военного преимущества", - сказал Мирошник в эфире ИС "Вести".

Он подчеркнул, что пасхальное перемирие лишает Киев возможностей проведения провокаций под чужим флагом.

"Если что-то будет предпринято Киевом, то это будет слишком прозрачно и выпукло", - считает Мирошник.

После завершения перемирия ВС РФ вернутся к выполнению задач СВО, поскольку Россия заинтересована в системном урегулировании конфликта, напомнил дипломат.