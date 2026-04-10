Наука
 
10:40 10.04.2026 (обновлено: 10:47 10.04.2026)
Минздрав: создание менингококковой вакцины находится на завершающей стадии

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские производители находятся на завершающей стадии создания менингококковой вакцины, сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья министерства здравоохранения РФ Рафаэль Шавалиев.
VI Экспертный форум по иммунопрофилактике проходит в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в пятницу.
"Мы по менингококковой вакцине находимся на финишируюшей стадии… В ближайшее время будет совместное совещание в Государственной думе, и мы вас сможем уже проинформировать, как мы будем уже реализовывать этот проект. Мы понимаем, насколько это крайне важно для нас. И несколько производителей сейчас выходят на финальную стадию и подтверждения, клинических испытаний и для дальнейшего получения регистрационного удостоверения", - сказал он.
