Рейтинг@Mail.ru
В Минтрансе рассказали о том, как беспилотники смогут раздавать интернет - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 10.04.2026
В Минтрансе рассказали о том, как беспилотники смогут раздавать интернет

Минтранс: беспилотники могут стать точками доступа к интернету

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Беспилотники могут стать не только носителями грузов, но и летающими сотовыми вышками или точками доступа к широкополосному интернету, рассказал заместитель министра транспорта России Борис Ташимов.
"Дрон или стратосферный аппарат, несущий на борту телекоммуникационный ретранслятор, фактически становится летающей вышкой сотовой связи или точкой доступа к широкополосному интернету", - сказал Ташимов, его слова приводятся в пресс-релизе Минтранса.
Таким образом, беспилотники могут стать не только носителями груза, но и потенциальными узлами инфраструктуры связи. При этом для развёртывания такой системы не требуется ни прокладки кабеля, ни строительства наземных опор, ни согласования с десятками землепользователей, отметил заместитель министра.
"Это решает проблему, которая по своей социальной остроте ничуть не уступает проблеме физической доставки товаров", – добавил Ташимов.
В марте Центр беспилотных систем и технологий сообщал, что прототип стратосферного беспилотника, способного ретранслировать интернет 4G или 5G, испытают весной 2026 года.
ТехнологииРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала