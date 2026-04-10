В Минтрансе рассказали о том, как беспилотники смогут раздавать интернет

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Беспилотники могут стать не только носителями грузов, но и летающими сотовыми вышками или точками доступа к широкополосному интернету, рассказал заместитель министра транспорта России Борис Ташимов.

"Дрон или стратосферный аппарат, несущий на борту телекоммуникационный ретранслятор, фактически становится летающей вышкой сотовой связи или точкой доступа к широкополосному интернету", - сказал Ташимов, его слова приводятся в пресс-релизе Минтранса.

Таким образом, беспилотники могут стать не только носителями груза, но и потенциальными узлами инфраструктуры связи. При этом для развёртывания такой системы не требуется ни прокладки кабеля, ни строительства наземных опор, ни согласования с десятками землепользователей, отметил заместитель министра.

"Это решает проблему, которая по своей социальной остроте ничуть не уступает проблеме физической доставки товаров", – добавил Ташимов.