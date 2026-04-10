Филолога Ивана Толстого* внесли в реестр иноагентов

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов филолога и внука писателя Алексея Толстого Ивана Толстого*, сообщается на сайте ведомства.
"Десятого апреля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... И.Н. Толстой"*, - говорится в сообщении.
По информации министерства, Толстой* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступал против проведения специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и нежелательных на территории РФ организаций, а также взаимодействует с нежелательной на территории России организацией.
По данным ведомства, филолог проживает за границей.
Также в реестр внесли активистов Лилию Вежеватову*, Василия Матенова* и Романа Удота*, общественного деятеля Ризвана Кубакаева*, а также проект "Татар Шурасы"**.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
**Организация, выполняющее функции иноагента