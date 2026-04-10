Рейтинг@Mail.ru
Филолога Ивана Толстого* внесли в реестр иноагентов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 10.04.2026 (обновлено: 17:46 10.04.2026)
Филолога Ивана Толстого* внесли в реестр иноагентов

CC BY-SA 4.0 / Svklimkin / Иван Толстой на книжной ярмарке Non/fiction 2018Иван Толстой*
Иван Толстой* - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
CC BY-SA 4.0 / Svklimkin / Иван Толстой на книжной ярмарке Non/fiction 2018
Иван Толстой*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов филолога и внука писателя Алексея Толстого Ивана Толстого*, сообщается на сайте ведомства.
"Десятого апреля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... И.Н. Толстой"*, - говорится в сообщении.
По информации министерства, Толстой* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступал против проведения специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и нежелательных на территории РФ организаций, а также взаимодействует с нежелательной на территории России организацией.
По данным ведомства, филолог проживает за границей.
Также в реестр внесли активистов Лилию Вежеватову*, Василия Матенова* и Романа Удота*, общественного деятеля Ризвана Кубакаева*, а также проект "Татар Шурасы"**.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
**Организация, выполняющее функции иноагента
Павел Таланкин* - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Автора документального фильма, получившего Оскар, признали иноагентом
27 марта, 17:05
 
РоссияУкраинаАлексей Толстой (писатель)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала