Минюст внес книгу Ходорковского* в список экстремистских материалов

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень экстремистских материалов книгу "Как убить дракона?"** экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, следует из соответствующего списка министерства.

"Книга "Михаил Ходорковский*. Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров"**, - говорится в перечне.

Мосгорсуд 6 февраля признал экстремистским материалом книгу Ходорковского* "Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров"**. Как стало известно в ходе рассмотрения иска, книга находится в свободном доступе в сети, формирует негативное отношение к действующей власти и побуждает читателей к её смене "способами, не исключающими насильственные", что противоречит законодательству РФ.

В октябре 2025 года ФСБ России возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и его пособников из числа членов АКР по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.