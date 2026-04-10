Минюст внес книгу Ходорковского* в список экстремистских материалов
16:32 10.04.2026
Минюст внес книгу Ходорковского* в список экстремистских материалов

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень экстремистских материалов книгу "Как убить дракона?"** экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, следует из соответствующего списка министерства.
"Книга "Михаил Ходорковский*. Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров"**, - говорится в перечне.
Мосгорсуд 6 февраля признал экстремистским материалом книгу Ходорковского* "Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров"**. Как стало известно в ходе рассмотрения иска, книга находится в свободном доступе в сети, формирует негативное отношение к действующей власти и побуждает читателей к её смене "способами, не исключающими насильственные", что противоречит законодательству РФ.
В октябре 2025 года ФСБ России возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и его пособников из числа членов АКР по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
Минюст включил Ходорковского* в реестр иностранных агентов в мае 2022 года, а в ноябре 2025 года предпринимателя внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** Внесена в список экстремистских материалов.
