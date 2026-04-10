В МИД России прокомментировали блокировку Ормузского пролива

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Напавшие на Иран и обвиняющие его в проблемах с судоходством через Ормузский пролив не должны пытаться скрывать, что до атаки на страну проблем с проходом судов там не было, заявили в МИД России.
"Те, кто развязал агрессию против Ирана, а теперь обвиняет его в проблемах, связанных с судоходством в Ормузском проливе, не должны затушевывать, как в действительности развивались события, и тот факт, что до 28 февраля эта важная водная артерия функционировала бесперебойно", - говорится в заявлении на сайте министерства о ситуации на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.