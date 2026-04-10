11:37 10.04.2026
В КНР отреагировали на призывы американских конгрессменов

МИД КНР назвал безумием призыв конгрессменов США сообщать о сотрудничестве с КНР

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 10 апр - РИА Новости. Призыв американских конгрессменов к ученым и преподавателям США доносить о случаях сотрудничества с Китаем является безумием, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
В ходе брифинга один из журналистов попросил прокомментировать призыв специального комитета палаты представителей американского конгресса по стратегической конкуренции между США и Китаем к американским ученым, исследователям и преподавателям университетов сообщать о сотрудничестве в области исследований с организациями, связанными с китайской оборонной и промышленной сферами. Для этого спецкомитет создал специальный адрес электронной почты для осведомителей.
"Это показывает, что давление и попытки сдерживания Китая со стороны так называемого специального комитета достигли безумного уровня", - сказала Мао Нин.
По ее словам, в последние годы США чрезмерно обобщают концепцию национальной безопасности, преднамеренно подрывают нормальный китайско-американский научно-технический обмен и сотрудничество, а также широко преследуют китайских студентов.
Мао Нин подчеркнула, что подобные действия лишь ослабят американское инновационное развитие.
Палата представителей американского конгресса одобрила резолюцию о создании специального комитета по стратегической конкуренции между США и КНР в январе 2023 года.
