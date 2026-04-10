Площадь пожара во Владикавказе составляет 750 квадратных метров

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Площадь пожара на месте взрыва на складе с пиротехникой в центре Владикавказа составляет 750 квадратных метров, а площадь обрушения конструкций здания - 800 "квадратов", рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.