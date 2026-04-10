Появились подробности о тургруппе, двое членов которой погибли на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр – РИА Новости. В МЧС Камчатского края опровергли первоначальные данные о том, что группа туристов, попавшая в трагедию на Авачинском вулкане, не имела палатки и спутникового телефона.

"Информация о том, что группа не имела палатки и средств связи, не подтвердилась. У них была палатка-шатер, была печка и было достаточное количество провианта", — сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во " ВКонтакте"

Лебедев призвал не спекулировать на трагедии, поскольку "в семьях погибших большое горе". При этом министр подчеркнул, что основной причиной всё же стало нарушение элементарных правил безопасности.

"Основное правило звучит так: вместе пошли – вместе пришли. Делиться на группы, менять маршрут – не самое лучшее занятие", — сказал он.

Ранее вертолёт МЧС России эвакуировал всех пятерых пострадавших участников тургруппы. Двое туристов 2001 и 2003 годов рождения погибли, ещё один получил сильные обморожения.