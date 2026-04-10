Появились подробности о тургруппе, двое членов которой погибли на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр – РИА Новости. В МЧС Камчатского края опровергли первоначальные данные о том, что группа туристов, попавшая в трагедию на Авачинском вулкане, не имела палатки и спутникового телефона.
"Информация о том, что группа не имела палатки и средств связи, не подтвердилась. У них была палатка-шатер, была печка и было достаточное количество провианта", — сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во "ВКонтакте".
Лебедев призвал не спекулировать на трагедии, поскольку "в семьях погибших большое горе". При этом министр подчеркнул, что основной причиной всё же стало нарушение элементарных правил безопасности.
"Основное правило звучит так: вместе пошли – вместе пришли. Делиться на группы, менять маршрут – не самое лучшее занятие", — сказал он.
Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кардона произошёл конфликт, после чего двое остались на Семёновском кардоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу. 7 апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла метель, спасатели выдвигались на снегоходах, привлекался вертолёт МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.