Отец Илона Маска рассказал, что пьет водку и мечтает окунуться в Волгу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр – РИА Новости. Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол Маск заявил журналистам, что во время поездки по России он пьет водку и уже знает несколько слов на русском языке, а также мечтает окунуться в Волгу.
"Я пил русскую водку. Очень крепкая. Нельзя пить много, нужно очень мало… Я не думал, что можно пить так много водки", - смеясь, сказал Маск.
Он заявил, что ему очень нравится Россия, где все "чувствуют себя расслабленно", и сообщил, что выучил несколько слов по-русски.
"До свиданья, спасибо, да, нет, на здоровье. Я учу, я пытаюсь, я учу алфавит", - рассказал Маск.
Он также рассказал, что за сутки своего пребывания в Нижнем Новгороде успел осмотреть местный IT-кампус "Неймарк", погулять по нижегородскому Кремлю и возложить цветы к Вечному огню, а также оценить размер города из окна автомобиля.
"Я был потрясен, когда увидел Волгу и Стрелку (место слияния Оки и Волги – ред), увидел, как сходятся две огромные реки. Мне очень захотелось потрогать воду и захотелось там поплавать, потому что невозможно просто так смотреть и не дотронуться до воды", - заявил Маск.
