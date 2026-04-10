Отец Маска назвал санкции против России чепухой

17:33 10.04.2026
Отец Маска назвал введенные против России санкции абсолютной чепухой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр – РИА Новости. Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол Маск заявил журналистам, что считает введенные против России санкции абсолютной чепухой.
«
"Я считаю, что все санкции - это абсолютная чепуха. И когда я приезжал в прошлый раз в Россию… и увидел Москву, я сказал, что это самый лучший город на Земле", - сказал Маск в ходе встречи с журналистами во время его поездки в Нижний Новгород.
По его словам, и санкции, и все то плохое, что говорят про Россию – это, скорее всего, из зависти.
«
"Потому что западным странам есть, чему здесь позавидовать. Потому что здесь действительно восхитительная страна с восхитительными людьми, у которых есть очень много планов и возможностей. И говорить плохо о вашей стране можно только, наверное, из зависти", - подчеркнул Маск-старший.
Он добавил, что не видит смысла в антироссийских санкциях.
