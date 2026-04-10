Мать макаки Панча, отказавшаяся от него, живет с ним в одной стае
00:34 10.04.2026
Мать макаки Панча, отказавшаяся от него, живет с ним в одной стае

РИА Новости: мать макаки Панча, отказавшаяся от него, живет с ним в одной стае

© РИА Новости / Ren Naka
Макак Панч - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Ren Naka
ТОКИО, 10 апр - РИА Новости, Ксения Нака. Мать всемирно известной макаки Панча, отказавшаяся от него, живет с ним в одной стае, следует из слов главы зооботанического парка города Итикава Такаси Ясунаги.
"Я знаю, что в интернете ходят слухи о герлфренде Панча. Но мы, зоопарк, со своей стороны, не делаем официальных объявлений о том, кто из 56 обезьян в стае дружит с Панчем или которая из них его настоящая мама", - сказал он в интервью РИА Новости.
Макак Панч с другой макакой - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Зоопарк в Японии раскрыл причину стычек между макакой Панчем и сородичами
Вчера, 05:03
Панч стал знаменитым после того, как зоопарк разместил в соцсети Х видео, на котором показано, как детеныш японской макаки всюду носит с собой плюшевую "маму"-орангутана и не расстается с ней. С февраля животное выпустили в стаю, и теперь обезьяна отчаянно старается подружиться с сородичами и найти свое место среди них. Кадры, на которых отторгнутый стаей Панч бежит к плюшевой "маме" и ищет у нее утешения, тронули сердца тысяч людей по всему миру.
"Мы принимаем во внимание, что у Панча много поклонников в мире, мы знаем, что разговоры о подружке циркулируют в мире, но мы не объявляем официально о том, кто именно его подружка и есть ли подружка вообще. И впредь также не намерены это объявлять", - отметил Ясунага комментируя слухи о том, что Панч подружился с другой обезьяной.
Он также уклонился от ответа на вопрос, возможно ли, чтобы детеныш, которому не исполнилось еще и года, обзавелся подружкой.
Морской заяц Макс из Москвы послал мягкую игрушку для макака Панча - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Московский зоопарк передал макаку Панчи игрушку от морского зайца Макса
7 апреля, 00:50
 
