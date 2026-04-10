Константинов рассказал об улучшении дорожной логистики в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Дорожная логистика в Крыму улучшена благодаря строительству новых дорог в Краснодарском крае и новых регионах, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Улучшена логистика в Крым: новые дороги в объезд Краснодара, по историческим регионам, благодаря чему у туристов значительно сокращается время в пути", - сказал Константинов.

Кроме того, по его словам, для автотуристов на территории республики оборудованы 23 автокемпинга, где можно бюджетно и комфортно отдохнуть.