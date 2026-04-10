Кишинев продолжает курс на удушение Приднестровья, заявили в МИД

ТИРАСПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Кишинев продолжает курс на удушение Приднестровья и выступает в роли провокатора больших региональных проблем, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Глава МИД ПМР напомнил, что на протяжении семи последних лет Молдавия блокирует работу международного формата "5+2", избегает полноценных переговоров на уровне политического руководства сторон. По его словам, Кишинев усиливает блокадно-ограничительное давление, вводя нелегитимные сборы в отношении Приднестровья.