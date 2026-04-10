Около 5 млн куличей изготовят к Пасхе в Москве

"Около пяти миллионов куличей изготовят столичные производители к Пасхе. Горожане смогут приобрести как традиционную выпечку, так и современные авторские десерты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что столичные производители испекли классические и творожные куличи, подготовили оригинальные изделия с разнообразными добавками и авторские десерты, а также шоколадные яйца со вкусом смородины, клубники и апельсина.

"В столице работают около 360 предприятий пищевой промышленности. Более 100 из них специализируются на выпечке хлеба, различной сдобы, а также на производстве муки и мучных изделий. К празднику компании не только увеличивают объемы выпуска продукции, но и предлагают покупателям новые вкусовые решения", - отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, чьи слова приводятся в сообщении.