Рейтинг@Mail.ru
Около 5 млн куличей изготовят к Пасхе в Москве
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 10.04.2026
Около 5 млн куличей изготовят к Пасхе в Москве

Порядка 5 миллионов куличей изготовят к Пасхе в Москве

© Фото : пресс-служба ДИПП
Пасхальный кулич
Пасхальный кулич - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Пасхальный кулич
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Около пяти миллионов куличей изготовят московские производители к Пасхе, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Около пяти миллионов куличей изготовят столичные производители к Пасхе. Горожане смогут приобрести как традиционную выпечку, так и современные авторские десерты", - говорится в сообщении.
Уточняется, что столичные производители испекли классические и творожные куличи, подготовили оригинальные изделия с разнообразными добавками и авторские десерты, а также шоколадные яйца со вкусом смородины, клубники и апельсина.
"В столице работают около 360 предприятий пищевой промышленности. Более 100 из них специализируются на выпечке хлеба, различной сдобы, а также на производстве муки и мучных изделий. К празднику компании не только увеличивают объемы выпуска продукции, но и предлагают покупателям новые вкусовые решения", - отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, чьи слова приводятся в сообщении.
09:15
 
МоскваАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала