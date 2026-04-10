На Бали начался ажиотаж вокруг пасхальных куличей

ДЖАКАРТА, 10 апр - РИА Новости. Спрос на традиционные пасхальные куличи на индонезийском острове Бали растёт из года в год, в этом сезоне часть продукции уже раскуплена по предзаказу, сообщили РИА Новости представители местных пекарен и ресторанов.

По информации одного из местных кафе, специализирующегося на русской кухне, интерес к пасхальной выпечке на острове стал устойчивым. При этом покупателями выступают не только россияне, но и иностранцы, в том числе гости, отмечающие как католическую, так и православную Пасху.

"Спрос на куличи на Бали действительно растёт из года в год. Мы видим устойчивый интерес как со стороны гостей, отмечающих католическую Пасху, так и православную - этот спрос уже можно назвать стабильным", - рассказали в пекарне.

В этом году на Бали предлагают несколько видов пасхальной выпечки, включая классические куличи и более современные варианты с начинками. Так, среди предложений - куличи с вымоченными в роме и апельсиновом соке сухофруктами, а также изделия с фисташковой начинкой на основе шоколада, сливок и фисташковой пасты.

Кроме того, в ограниченном количестве готовится творожная пасха, которая, по словам производителей, уже практически полностью забронирована по предзаказу.

Стоимость пасхальной продукции на острове остаётся относительно высокой. Так, классический кулич весом около 330 граммов обойдётся примерно в 230 тысяч индонезийских рупий (около 1,3 тысячи рублей), а более сложные варианты, например, с фисташковой начинкой, достигают 340 тысяч рупий (порядка 1,9 тысячи рублей). Творожная пасха предлагается примерно за 270 тысяч рупий (около 1,5 тысяч рублей).

"Мы ежегодно освящаем всю пасхальную продукцию, и этот год не станет исключением - гости могут приобрести уже освящённые куличи и пасхи", - добавили в пекарне.

О росте спроса сообщили и другие представители ресторанного бизнеса. В одном из заведений отметили высокий интерес к праздничной выпечке, включая панеттоне, заказы на которые оформляются заранее. "Сейчас наблюдается высокий спрос на предзаказы, в основном со стороны европейцев и россиян", - сообщили в ресторане.