МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев сравнил современную Европу с могилой из-за процветающих там неверных взглядов и пропаганды нетрадиционных ценностей.
"Еще Достоевский сказал: "Это могила". Я сразу почувствовал, что Европа - это могила, самая настоящая, особенно сейчас. Даже запах оттуда идет могильный. А у нас (в России - ред.) наоборот - начинает все процветать", - сказал он в интервью РИА Новости.
Куклачев отметил, что европейцы столкнулись не только с экономическим кризисом, но и с падением нравственной и духовной культуры общества.
"У них говорят о том, что не нужно спешить с детьми, пропагандируют нетрадиционные ценности, даже в церкви там с ума сошли. Там взгляд совершенно неправильный", - подчеркнул артист.
Юрий Куклачев - народный артист РСФСР (1986). Удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).