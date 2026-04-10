Рябков рассказал об обеспечении энергетической безопасности Кубы

ГАВАНА, 10 апр - РИА Новости. Тема обеспечения энергетической безопасности Кубы остается в числе приоритетов, Россия не ограничится отправкой одной партии нефти на остров, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам переговоров в Гаване.