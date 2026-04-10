Рябков рассказал об обеспечении энергетической безопасности Кубы

ГАВАНА, 10 апр - РИА Новости. Тема обеспечения энергетической безопасности Кубы остается в числе приоритетов, Россия не ограничится отправкой одной партии нефти на остров, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам переговоров в Гаване.
"Тема обеспечения энергетической безопасности острова - в приоритете. Какие будут дальнейшие шаги, на сегодня говорить преждевременно. Общеизвестно, что мы не ограничиваемся поставкой той партии нефти, которая уже прибыла на остров на танкере "Анатолий Колодкин", - сказал Рябков.
По словам дипломата, противозаконный характер блокады США в отношении острова очевиден "для очень многих" в международном сообществе.
"Не только Россия озабочена этим вопросом. Я думаю, что те, кто понимает, что международное право и суверенное равенство государства - это не лозунги и не пустой звук, они должны воспринять ситуацию как задачу, которую нужно решать в практическом плане", - добавил замглавы МИД РФ.
Поддержка Кубы, по его словам, будет вестись совместно с международными партнерами, исходя из необходимости защитить принципы международного права и равенства государств.