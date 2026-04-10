Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 10.04.2026
Рябков рассказал об обеспечении энергетической безопасности Кубы

Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГАВАНА, 10 апр - РИА Новости. Тема обеспечения энергетической безопасности Кубы остается в числе приоритетов, Россия не ограничится отправкой одной партии нефти на остров, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам переговоров в Гаване.
"Тема обеспечения энергетической безопасности острова - в приоритете. Какие будут дальнейшие шаги, на сегодня говорить преждевременно. Общеизвестно, что мы не ограничиваемся поставкой той партии нефти, которая уже прибыла на остров на танкере "Анатолий Колодкин", - сказал Рябков.
02:00
По словам дипломата, противозаконный характер блокады США в отношении острова очевиден "для очень многих" в международном сообществе.
"Не только Россия озабочена этим вопросом. Я думаю, что те, кто понимает, что международное право и суверенное равенство государства - это не лозунги и не пустой звук, они должны воспринять ситуацию как задачу, которую нужно решать в практическом плане", - добавил замглавы МИД РФ.
Поддержка Кубы, по его словам, будет вестись совместно с международными партнерами, исходя из необходимости защитить принципы международного права и равенства государств.
01:53
 
РоссияКубаГаванаСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала