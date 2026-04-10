США не имеют права требовать чего-либо от Кубы, заявил Диас-Канель - РИА Новости, 10.04.2026
01:05 10.04.2026
США не имеют права требовать чего-либо от Кубы, заявил Диас-Канель

Диас-Канель: США не имеют права требовать чего-либо от Кубы

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаги Кубы и США в Гаване
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаги Кубы и США в Гаване. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США в проведении враждебной политики в отношении Гаваны и подчеркнул, что у Вашингтона нет морального права критиковать ситуацию на острове, ответственность за которую целиком лежит на американских властях.
"Правительство США, проводящее враждебную политику в отношении Кубы, не имеет никакого морального права чего-либо требовать от нее. У них нет морального права даже заявлять о своей обеспокоенности положением кубинского народа и утверждать, будто кубинское правительство довело страну до такой ситуации, в то время как вся ответственность лежит на их собственных плечах", - сказал Диас-Канель в интервью телеканалу NBC.
Ранее в апреле Диас-Канель назвал возможным диалог с США, заявив, что у Вашингтона нет ни предлога, ни оправдания для военной агрессии против страны.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
