КС вступился за полицейского, не получившего выплат за службу в праздники

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело полицейского из Челябинской области, который не смог получить компенсацию за службу в праздничные дни, следует из материалов суда.

КС РФ в пятницу принял постановление по делу о проверке конституционности части 6 статьи 53 федерального закона "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Согласно релизу КС, дело рассмотрено по жалобе Николая Андреевских, который проходил службу в районном отделе МВД РФ по Челябинской области . Ему был установлен ненормированный служебный день с суммированным учетом рабочего времени.

В 2022-2023 годах заявитель привлекался к дежурствам в ночное время, а также в нерабочие праздничные дни, но компенсацию получил только за службу по ночам.

"Суды посчитали, что сотруднику ОВД, в отношении служебного времени которого применяется суммированный учет, полагается компенсационная выплата за службу в нерабочие праздничные дни только в том случае, если его служебное время за учетный период (у заявителя – год) не превысило нормальную продолжительность служебного времени, а в случае превышения указанная выплата не производится", - приводится в релизе причина обращения в Конституционный суд.

Как отметил КС России, та норма, которую оспаривает заявитель, определяет механизм предоставления дополнительного периода отдыха за службу в таких условиях. Это законоположение предусматривает и денежную выплату.

При этом, согласно выводам КС РФ, в деле заявителя суды истолковали оспариваемую норму так, что это фактически лишило полицейского возможности получить компенсацию за службу в праздничные дни. Само по себе это законоположение не противоречит конституции, указал КС России.

"Оспариваемая норма не противоречит Конституции РФ. Она не предполагает, что сотрудник ОВД, которому установлен суммированный учет служебного времени, может быть лишен права на получение компенсационной выплаты за выполнение служебных обязанностей в нерабочие праздничные дни по графику сменности при наступлении установленного срока выплаты денежного довольствия за месяц, в который он выполнял служебные обязанности в такие дни", - приводится в релизе позиция КС РФ.