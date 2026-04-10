В МЧС рассказали, где запрещается разводить костры
02:53 10.04.2026
В МЧС рассказали, где запрещается разводить костры

© РИА Новости / Павел Львов | Сотрудник МЧС РФ совершает рейд по частным подворьям во время пожароопасного сезона в городе Егорьевске Московской области
Сотрудник МЧС РФ совершает рейд по частным подворьям во время пожароопасного сезона в городе Егорьевске Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Разведение костров на торфяных почвах категорически запрещено, для розжига открытого огня в других местах нельзя использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющийся жидкости, которые могут стать причиной взрыва и последующего пожара, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.
"Категорически запрещается жечь костры на торфяных почвах", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что для розжига костров в других местах нельзя использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющийся жидкости - они могут взорваться и мгновенно вызвать пожар.
"Запрещается также разводить огонь в ветреную погоду, сжигать пластик, резину и другие отходы, выделяющие при горении ядовитые вещества", - отметил представитель ведомства.
Он напомнил, что для сжигания травы и мусора на приусадебном или дачном участке территория должна быть очищена от горючих материалов в радиусе десяти метров.
"Мусор лучше всего сжигать в металлической бочке с крышкой, отступив от построек не менее 7,5 метров. Если такой бочки нет, следует отступить от здания на 15 метров", - подчеркнул собеседник агентства, добавив, что нельзя оставлять огонь без присмотра до полного прекращения тления.
