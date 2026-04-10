"Ненавижу гребаных русских": бразилец дал огня перед боем с Мурзакановым - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
11:27 10.04.2026 (обновлено: 11:35 10.04.2026)
"Ненавижу гребаных русских": бразилец дал огня перед боем с Мурзакановым

Коста перед боем с Мурзакановым заявил, что ненавидит "гребаных русских"

© UFC RussiaАзамат Мурзаканов
Азамат Мурзаканов - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© UFC Russia
Азамат Мурзаканов. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пауло Коста заявил, что ненавидит россиянина Азамата Мурзаканова, и назвал его "гребаным русским".
Мурзаканов встретится с Костой на турнире UFC 327, который пройдет 11 апреля в Майами. Поединок бойцов станет соглавным событием вечера.
"Посмотрите на этого жирдяя. В субботу я вздерну твою жирную задницу. Я в соглавном событии вечера всего с одной целью - надрать его толстую русскую задницу, поверьте мне. Я представляю Латинскую Америку, Центральную Америку, Северную Америку. Я ненавижу этих гребаных русских. Третьим русским в моей карьере, возможно, будет Чимаев. Хочу, чтобы он был следующим после победы над этим толстяком", - приводит слова Косты с пресс-конференции Home of Fight в соцсети Х.
В активе непобежденного Мурзаканова 16 побед в смешанных единоборствах (ММА), он занимает шестую строчку в рейтинге UFC в полутяжелом весе. На счету Косты 15 побед и четыре поражения. В последнем поединке он одержал победу над россиянином Романом Копыловым единогласным решением судей.
Павел Силягин - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Российский боксер Силягин не смог завоевать вакантный пояс IBF
ЕдиноборстваСпортМайамиЛатинская АмерикаЦентральная АмерикаПауло КостаАзамат МурзакановРоман КопыловUFC
 
