"Ненавижу гребаных русских": бразилец дал огня перед боем с Мурзакановым

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пауло Коста заявил, что ненавидит россиянина Азамата Мурзаканова, и назвал его "гребаным русским".
"Посмотрите на этого жирдяя. В субботу я вздерну твою жирную задницу. Я в соглавном событии вечера всего с одной целью - надрать его толстую русскую задницу, поверьте мне. Я представляю Латинскую Америку, Центральную Америку, Северную Америку. Я ненавижу этих гребаных русских. Третьим русским в моей карьере, возможно, будет Чимаев. Хочу, чтобы он был следующим после победы над этим толстяком", - приводит слова Косты с пресс-конференции Home of Fight в соцсети Х.
В активе непобежденного Мурзаканова 16 побед в смешанных единоборствах (ММА), он занимает шестую строчку в рейтинге UFC в полутяжелом весе. На счету Косты 15 побед и четыре поражения. В последнем поединке он одержал победу над россиянином Романом Копыловым единогласным решением судей.