В Москве открылась самая высокая в Европе экспозиция на космическую тему

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самая высокая экспозиция в Европе на космическую тему открылась в рамках Недели космоса в Москве - на смотровой площадке Останкинской башни, сообщил "Роскосмос".

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что интерес к космической тематике в искусстве растёт с каждым годом. Современный кинематограф с помощью передовых технологий позволяет зрителям ощутить себя участниками космических событий.

"Безусловно, искусство не ограничивается только кино. Театральные коллективы создают постановки, вдохновлённые космическими открытиями, художники-космисты воплощают в своих работах образы Вселенной, а музеи организуют исторические и современные экспозиции, посвящённые покорению космоса", - подчеркнула Любимова.

С 6 апреля в российских музеях и выставочных пространствах, в московском метро, посольствах и Русских домах за рубежом проходит выставка "От Гагарина – до тебя".

"Идея выставки – сделать космос близким и показать жизнь космонавтов так, словно зритель листает семейный альбом", - заявили в госкорпорации.

Генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина подчеркнула, что космос - не самая благоприятная среда для человека, но "при подборе материалов для этой экспозиции авторы акцентируют внимание зрителя именно на человеческой составляющей".

"Изучая эти фотографии, каждый сможет чуть лучше понять людей, которые готовы выйти за привычные рамки, рисковать жизнью, чтобы открыть новые перспективы для всего человечества", - добавила Гагарина.

"Кроме того, в Неделю космоса стартовали в широкий прокат сразу несколько фильмов о космосе. Среди них – семейная картина "Моя собака – космонавт" и драма "Космос засыпает". Вниманию зрителей представлен ряд научно-популярных фильмов. К примеру, картина "Полёт, изменивший мир", основана на данных рассекреченных документов и повествует о событиях, предшествовавших историческому полёту Юрия Гагарина", - отметили в госкорпорации.