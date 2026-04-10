В Москве открылась самая высокая в Европе экспозиция на космическую тему
10:21 10.04.2026
В Москве открылась самая высокая в Европе экспозиция на космическую тему

На Останкинской башне открыли самую высокую в Европе экспозицию на тему космоса

Посетители на просветительском марафоне в рамках Недели космоса. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самая высокая экспозиция в Европе на космическую тему открылась в рамках Недели космоса в Москве - на смотровой площадке Останкинской башни, сообщил "Роскосмос".
"В столице открылась самая высокая экспозиция на космическую тему в Европе – экспонаты расположены на смотровой Останкинской башни, которая имеет статус самой высокой смотровой площадки Европы", - отметили в "Роскосмосе".
Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что интерес к космической тематике в искусстве растёт с каждым годом. Современный кинематограф с помощью передовых технологий позволяет зрителям ощутить себя участниками космических событий.
"Безусловно, искусство не ограничивается только кино. Театральные коллективы создают постановки, вдохновлённые космическими открытиями, художники-космисты воплощают в своих работах образы Вселенной, а музеи организуют исторические и современные экспозиции, посвящённые покорению космоса", - подчеркнула Любимова.
С 6 апреля в российских музеях и выставочных пространствах, в московском метро, посольствах и Русских домах за рубежом проходит выставка "От Гагарина – до тебя".
"Идея выставки – сделать космос близким и показать жизнь космонавтов так, словно зритель листает семейный альбом", - заявили в госкорпорации.
Генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина подчеркнула, что космос - не самая благоприятная среда для человека, но "при подборе материалов для этой экспозиции авторы акцентируют внимание зрителя именно на человеческой составляющей".
"Изучая эти фотографии, каждый сможет чуть лучше понять людей, которые готовы выйти за привычные рамки, рисковать жизнью, чтобы открыть новые перспективы для всего человечества", - добавила Гагарина.
В Москве, Рязани, Ярославле, Новосибирске проходят спектакли, посвященные Юрию Гагарину и Константину Циолковскому, где зрители могут увидеть космос глазами мечтателей, воплотивших идею в реальности, подчеркнул "Роскосмос".
"Кроме того, в Неделю космоса стартовали в широкий прокат сразу несколько фильмов о космосе. Среди них – семейная картина "Моя собака – космонавт" и драма "Космос засыпает". Вниманию зрителей представлен ряд научно-популярных фильмов. К примеру, картина "Полёт, изменивший мир", основана на данных рассекреченных документов и повествует о событиях, предшествовавших историческому полёту Юрия Гагарина", - отметили в госкорпорации.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
НаукаЕвропаМоскваРоссияОльга ЛюбимоваЕлена ГагаринаЮрий Гагарин (космонавт)РоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
