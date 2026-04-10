Пользователи VK Видео увидели, как на самом деле готовят космонавтов

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. ВКонтакте и Роскосмос представили проект "Разрушители мифов". Героями стали космонавты Кирилл Песков и Алексей Зубрицкий, актёр и шоумен Александр Ревва, блогер и актриса Анна Покров, комик и ведущая Ольга Парфенюк, баскетболист и президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко. Они обсудили сцены из фильмов о космосе и разобрали, где правда, а где вымысел.

Гости посмотрели и обсудили фрагменты из номинированного на "Оскар" в 2016 году мультфильма Константина Бронзита "Мы не можем жить без космоса", фильмов "Аполлон-13", "Время первых", "Вызов" и "Ждун 2". Модератором встречи выступил PR-директор соцсети Дмитрий Лушников.

Кирилл Песков и Алексей Зубрицкий объяснили, где кино приукрашивает реальность, и поделились деталями своей подготовки и жизни на орбите. Во время парашютной подготовки они решают логические задачи за 60 секунд в свободном падении с высоты 1 200 метров — задачи записаны прямо на запястье. В космосе играют в шахматы на магнитах, чтобы фигуры не разлетались по модулю. Космонавты рассказали, что толщина стенок модулей МКС составляет всего 2 мм, иногда человека и открытый космос разделяет 1 мм резины. Они отметили, что в космосе давно нет классических тюбиков. Еду готовят на специальном заводе: её обезвоживают и откачивают воздух.

Кирилл Песков на вопрос Андрея Кириленко, что делать при встрече с инопланетянином, ответил: "Быть человеком". Алексей Зубрицкий признался, что в космосе ему снится Земля, а на Земле — космос. Он назвал фильм "Интерстеллар" своим любимым и наиболее близким к реальности.

В шоу приняли участие космонавты, которые находятся на МКС — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Они ответили на вопросы о жизни на орбите, любимых фильмах о космосе, ежедневных тренировках и бытовых особенностях станции.

