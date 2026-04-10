Космонавт Зубрицкий рассказал, как экипажи готовятся между полетами

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Космонавты, которые совершили полёт и прошли реабилитацию, но ещё не назначены в новый экипаж, занимаются повторением и поддержанием навыков, которые могут понадобиться им на орбите, чтобы не тратить на это время во время непосредственной подготовки к полёту, рассказал РИА Новости в рамках Недели космоса российский космонавт Алексей Зубрицкий.

"Если нет назначения в экипаж, космонавт находится в режиме ожидания и в режиме поддержания знаний и навыков. С определённой периодичностью назначаются тренировки, повторение теоретических дисциплин, систем корабля и станции, несколько раз в месяц тренировки по ручным режимам", - сказал Зубрицкий.

Он уточнил, что сначала космонавт восстанавливает навыки после периода реабилитации, а потом поддерживает их, чтобы к моменту назначения в экипаж быть готовым сразу приступить к подготовке и не тратить время на повторение дисциплин, которые он изучал давно.

После того, как космонавта назначили в экипаж, у него начинаются тренировки, связанные с программой предстоящего полёта, изучение научной программы, тренировки по выходам в открытый космос, если такие планируются, рассказал Зубрицкий.

Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном её проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – " Роскосмос ".