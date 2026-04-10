В Заксобрании Владимирской области прошла встреча с космонавтом Прокопьевым

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова в преддверии Дня космонавтики провела рабочую встречу с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом, заместителем командира отряда космонавтов Роскосмоса Сергеем Прокопьевым, сообщает пресс-служба регионального парламента.

За плечами прославленного космонавта-испытателя — два полета на МКС. Общая продолжительность его работы на орбите составила почти 568 суток. За это время Прокопьев совершил 8 выходов в открытый космос.

Прокопьев — уроженец Свердловской области, однако его судьба тесно связана с Владимирским краем. Как и многие его коллеги по отряду, он проходил обучение во Владимирском филиале РАНХиГС при президенте РФ.

В ходе встречи глава Заксобрания вместе со своим заместителем, директором Владимирского филиала РАНХиГС Вячеславом Картухиным вручила Прокопьеву диплом об окончании вуза с отличием.