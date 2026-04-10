Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 10.04.2026
В Заксобрании Владимирской области прошла встреча с космонавтом Прокопьевым

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Владимирской областиПредседатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова и Герой Российской Федерации, летчик-космонавт, заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Прокопьев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова в преддверии Дня космонавтики провела рабочую встречу с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом, заместителем командира отряда космонавтов Роскосмоса Сергеем Прокопьевым, сообщает пресс-служба регионального парламента.
За плечами прославленного космонавта-испытателя — два полета на МКС. Общая продолжительность его работы на орбите составила почти 568 суток. За это время Прокопьев совершил 8 выходов в открытый космос.
Прокопьев — уроженец Свердловской области, однако его судьба тесно связана с Владимирским краем. Как и многие его коллеги по отряду, он проходил обучение во Владимирском филиале РАНХиГС при президенте РФ.
В ходе встречи глава Заксобрания вместе со своим заместителем, директором Владимирского филиала РАНХиГС Вячеславом Картухиным вручила Прокопьеву диплом об окончании вуза с отличием.
"Сергей Прокопьев — яркий пример беззаветного служения Родине и интеллектуальной мощи нашего Отечества. Приятно, что наша владимирская земля стала для него alma mater. Вручить диплом с отличием человеку, который покоряет космос — огромная честь. Желаю Сергею новых успехов", — приводятся в сообщении слова Хохловой.
 
Владимирская областьРоскосмосРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала