Россия входит в топ-10 импортеров парфюмерии и косметики из Италии

РИМ, 10 апр – РИА Новости. Россия входит в десятку импортеров итальянской парфюмерно-косметической продукции несмотря на ожидаемый по итогам 2025 года спад поставок, объем итальянского экспорта составил 280 миллионов евро, сообщили РИА Новости в отраслевой ассоциации Cosmetica Italiana.

"Россия занимает девятое место по стоимости итальянского экспорта парфюмерно-косметической продукции, хотя в 2025 году ожидается резкое снижение более чем на 10%", - сообщил собеседник агентства.

Общий объем итальянского производства парфюмерии и косметики составил 18 миллиардов, с увеличением на 2,4% по сравнению с 2024 годом, сообщала в марте Cosmetica Italia.