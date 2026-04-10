Куклачев рассказал о спасении кошек из зоны специальной военной операции

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. На передовой находится много кошек, их спасают бойцы специальной военной операции (СВО) и передают в Театр кошек, где они становятся полноценными артистами, рассказал РИА Новости основатель театра, народный артист РСФСР Юрий Куклачев.

"На передовой, оказывается, очень много кошек из-за большого количества крыс. Кошек на передовой спасают и передают нам маленьких котят. Совсем недавно в нашем театре начал выступать котенок. Так что у нас прямая связь с бойцами, мы их поддерживаем", - сказал он.