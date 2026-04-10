Куклачев рассказал о спасении кошек из зоны специальной военной операции - РИА Новости, 10.04.2026
03:06 10.04.2026 (обновлено: 09:35 10.04.2026)
Куклачев рассказал о спасении кошек из зоны специальной военной операции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. На передовой находится много кошек, их спасают бойцы специальной военной операции (СВО) и передают в Театр кошек, где они становятся полноценными артистами, рассказал РИА Новости основатель театра, народный артист РСФСР Юрий Куклачев.
В марте фронтовых кошек, спасенных в зоне проведения СВО, показали в Театре кошек Куклачева в качестве новых артистов.
"На передовой, оказывается, очень много кошек из-за большого количества крыс. Кошек на передовой спасают и передают нам маленьких котят. Совсем недавно в нашем театре начал выступать котенок. Так что у нас прямая связь с бойцами, мы их поддерживаем", - сказал он.
В июле 2025 года в пресс-службе столичного департамента культуры рассказали РИА Новости, что трех котов из зоны СВО приняли на "службу" в Театр кошек Куклачева. В ведомстве отмечали, что благодаря бойцам и волонтерам животные получили второй шанс на жизнь - котов вывезли из районов под Курском и из Донецкой Народной Республики.
