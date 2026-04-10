Коробке и Сидюкову вменяют аферы с землями на 17 тысячах гектаров

КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Экс-вице-губернатору Кубани Андрею Коробке и депутату заксобрания Краснодарского края Алексею Сидюкову вменяют аферы со сделками на 17 тысячах гектаров земель бывших рисоводческих совхозов в Краснодарском крае, заявил представитель Генпрокуроры РФ в суде.

Генпрокуратура России подала иск об изъятии в доход РФ активов депутатов заксобрания Кубани Сидюкова и Сергея Фурсы, которые вели совместную нелегальную деятельность с Коробкой . Сам Коробка тоже числится в списке ответчиков по этому иску. Иск рассматривает Ленинский районный суд Краснодара

"В 2016 году Коробка, в силу занимаемой должности, узнал о непризнании в федеральной собственности 11 тысяч гектаров особо ценных угодий бывших рисоводческих совхозов "Красный Октябрь", "Светлое Знамя". Коробка осуществил передачу земельного фонда Краснодарскому краю и закрепил его за отчётной организацией. Аналогичным образом коммерческие структуры АО Маринская и другие заполучили земельные участки - около 6 тысяч гектаров земель", - заявил представитель Генеральной прокуратуры.

Представитель Генпрокуратуры заявил в суде, что ответчики легализовали имущество путем его преобразования в результате коррупционных деяний. Так, по данным прокуратуры, Сидюков сформировал активы стоимостью 62,5 миллиардов рублей.

"628 земельных участков — 5,6 гектара земли составляют техмассив; 102 здания общей площадью 63 квадратных метров, 17 помещений — более 2 тысяч квадратных метров. 29 сооружений протяжённостью 18 тысяч метров и 51 коммерческое общество стоимостью около 62,5 миллиарда рублей. Часть из них образуют агрохолдинг "Кубаньзернопродукт"... размер активов составляет 7,8 миллиарда рублей, а ежегодная выручка - около 9 миллиардов рублей. Другие активы входят в группу строительной компании "Семья"... их имущество оценивается в 24 миллиарда рублей", - добавил представитель Генпрокуратуры России.

Фурса, по словам прокурора, аккумулировал активы в размере более 19 миллиардов рублей.

"Из них 70 нежилых зданий общей площадью 50 тысяч квадратных метров, 100 нежилых помещений - 70 тысяч квадратных метров, 329 жилых помещений общей площадью 30 тысяч квадратных метров, а также 205 земельных участков общей площадью 390 тысяч квадратных метров и 33 юридических лица общей капитализацией более 12 миллиардов рублей", - пояснил представитель надзорного ведомства в суде.

Суд в Краснодаре во вторник обратил в доход государства активы, принадлежащие бывшему вице-губернатору Кубани и связанным с ним лицам совокупной стоимостью более 10 миллиардов рублей, в том числе поместье в Динском районе Краснодарского края.