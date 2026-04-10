Лавров рассказал, без чего не урегулировать конфликт на Украине

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине не может быть урегулирован без гарантий безопасности России, но в ЕС говорят только о гарантиях для Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть", - говорится в комментарии Лаврова на сайте МИД РФ.