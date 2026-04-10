Российские компании допустят до управления промпроизводствами на Кубе

08:26 10.04.2026
Куба допустит российские компании до управления промышленными производствами

Гавана. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Российские компании будут допущены до управления промышленными производствами на Кубе, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Не так давно на межправительственной комиссии проговорили с кубинскими партнерами, что к управлению промышленными производствами на территории республики будут допущены российские компании", - сказал Чекушов.
Он добавил, что такая договоренность заинтересует российский бизнес в рассмотрении острова, как точки приложения своих инвестиций.
В конце ноября прошлого года Минпромторг РФ сообщал, что Куба готова к новым совместным проектам с российской стороной, так, например, в рамках Международной гаванской выставки-ярмарки FIHAV кубинская государственная компания "Техноматика" заинтересовалась российскими решениями в области систем связи LTE.
