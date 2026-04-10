Рейтинг@Mail.ru
В Союзе садоводов рассказали, когда появятся комары в Центральной России - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 10.04.2026 (обновлено: 09:27 10.04.2026)
В Союзе садоводов рассказали, когда появятся комары в Центральной России

© AP Photo / Rick BowmerКомар
© AP Photo / Rick Bowmer
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Комары в Центральной России появятся сразу после ближайших заморозков, для этого есть все условия, рассказала РИА Новости телеведущая, писатель, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
"Сейчас прогнозируют заморозки. Вот сразу после них комары и появятся. Для этого есть все условия", - отметила она, говоря о центральных регионах страны.
Воронова уточнила, что наличие влажности, устойчивая температура воздуха в плюс 10-12 градусов и полный сход снега позволят комарам появиться.
"Как снега не будет, примерно через неделю услышим знакомый комариный писк", - подытожила эксперт.
РоссияОльга Воронова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала