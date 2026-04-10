В Союзе садоводов рассказали, когда появятся комары в Центральной России

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Комары в Центральной России появятся сразу после ближайших заморозков, для этого есть все условия, рассказала РИА Новости телеведущая, писатель, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
"Сейчас прогнозируют заморозки. Вот сразу после них комары и появятся. Для этого есть все условия", - отметила она, говоря о центральных регионах страны.
Воронова уточнила, что наличие влажности, устойчивая температура воздуха в плюс 10-12 градусов и полный сход снега позволят комарам появиться.
"Как снега не будет, примерно через неделю услышим знакомый комариный писк", - подытожила эксперт.
Врач предупредила об опасных болезнях, которые могут переносить комары
