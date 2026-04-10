Госдума 14 апреля рассмотрит проект о поддержке национального кинематографа

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Госдума 14 апреля во втором чтении может рассмотреть законопроект о поддержке национального кинематографа, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
"Мы только что приняли в первом чтении закон о поддержке национального кинематографа, который планируем представить во втором чтении 14 апреля", — сказала Драпеко "Парламентской газете".
По словам депутата, проектом предусматривается полное финансирование важных фильмов, в том числе документальных.
"Создание кинолетописи России у нас прописано практически в законе. Все это важное и нужное дело", - отметила она.