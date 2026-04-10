Госдума 14 апреля рассмотрит проект о поддержке национального кинематографа

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Госдума 14 апреля во втором чтении может рассмотреть законопроект о поддержке национального кинематографа, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

"Парламентской газете". "Мы только что приняли в первом чтении закон о поддержке национального кинематографа, который планируем представить во втором чтении 14 апреля", — сказала Драпеко

По словам депутата, проектом предусматривается полное финансирование важных фильмов, в том числе документальных.