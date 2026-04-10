В Киеве сотрудники ТЦК вытащили мужчину из маршрутки на глазах у пассажиров

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники военкомата насильно забрали из маршрутки мужчину на глазах у пассажиров в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua".
На видео, прикрепленном к сообщению издания, видно, как люди в форме и сотрудники полиции выволакивают мужчину из маршрутки на улицу.
В четверг украинское издание "Страна.ua" сообщало, что сотрудники военкомата и полиции избили ногами жителя Львовской области, после чего затащили его в машину.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
