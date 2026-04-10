Ушедший из жизни хирург "Ахмата" помог десятку тысяч солдат на СВО

ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Ушедший из жизни военный хирург спецназа "Ахмат" Александр Потанин с позывным "Кадуцей" в свое время одним из первых провел операцию на открытом сердце в прифронтовом госпитале, а также оказал помощь десятку тысяч солдат в зоне СВО, рассказал РИА Новости начальник медицинской службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады группировки войск "Южная" с позывным "Буля".

Ранее в спецназе "Ахмат" сообщили о смерти хирурга подразделения с позывным "Кадуцей".

"Не так давно мы потеряли нашего старшего брата "Кадуцея" Александра Потанина, который проводил огромное количество операций, которые на фронте невозможно было проводить. В СВО он один из первых, если не первый, провел операцию на открытом сердце в столь близком расстоянии к фронту", - рассказал начмед.

Он подчеркнул, что такие сложнейшие операции делают далеко не в каждой клинике, а для прифронтовых госпиталей - это уникальный опыт.

"Конечно, точные цифры сказать невозможно, но в зоне СВО "Кадуцей" спас тысячи жизней, оказал помощь десятку тысяч бойцов", - сказал "Буля".