Ушедший из жизни хирург "Ахмата" помог десятку тысяч солдат на СВО - РИА Новости, 10.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:37 10.04.2026 (обновлено: 09:30 10.04.2026)
Ушедший из жизни хирург "Ахмата" помог десятку тысяч солдат на СВО

РИА Новости: ушедший из жизни хирург "Ахмата" помог десятку тысяч солдат на СВО

Военный хирург спецназа "Ахмат" Александр Потанин с позывным "Кадуцей" проводит операцию. Кадр видео
Военный хирург спецназа Ахмат Александр Потанин с позывным Кадуцей проводит операцию. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Военный хирург спецназа "Ахмат" Александр Потанин с позывным "Кадуцей" проводит операцию. Кадр видео
ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Ушедший из жизни военный хирург спецназа "Ахмат" Александр Потанин с позывным "Кадуцей" в свое время одним из первых провел операцию на открытом сердце в прифронтовом госпитале, а также оказал помощь десятку тысяч солдат в зоне СВО, рассказал РИА Новости начальник медицинской службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады группировки войск "Южная" с позывным "Буля".
Ранее в спецназе "Ахмат" сообщили о смерти хирурга подразделения с позывным "Кадуцей".
Бойцы спецназа Ахмат об обстановке в приграничье Сумской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Бойцы "Ахмата" перехватили новые беспилотники ВСУ в Сумской области
6 апреля, 06:07
"Не так давно мы потеряли нашего старшего брата "Кадуцея" Александра Потанина, который проводил огромное количество операций, которые на фронте невозможно было проводить. В СВО он один из первых, если не первый, провел операцию на открытом сердце в столь близком расстоянии к фронту", - рассказал начмед.
Он подчеркнул, что такие сложнейшие операции делают далеко не в каждой клинике, а для прифронтовых госпиталей - это уникальный опыт.
"Конечно, точные цифры сказать невозможно, но в зоне СВО "Кадуцей" спас тысячи жизней, оказал помощь десятку тысяч бойцов", - сказал "Буля".
Он уточнил, что были случаи, когда хирург не спал по четверо суток, круглосуточно оказывая помощь раненым.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Батальон "Ахмат" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в зоне СВО
27 марта, 13:24
 
