Финансовый аналитик посоветовала иметь не больше трех банковских карт

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россиянам в повседневной жизни обычно достаточно иметь три банковские карты, считает финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.

В ноябре прошлого года в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров говорил, что ЦБ и банки работают над созданием единого реестра платежных карт - чтобы банк при обращении человека за новой картой видел, сколько у него карт в других кредитных организациях.

Как отмечала в марте глава Банка России Эльвира Набиуллина , с 1 сентября должна заработать норма по ограничению количества карт в одном банке, а единый реестр банковских карт россиян будет создан в 2027 году.

"Три банковские карты на руках позволят упростить контроль за личными финансами. Также это поможет снизить лишние расходы и избежать неудобств при оформлении новых продуктов", - сказала Сорокина интернет-изданию "Газета.ru"

"Закрытие не используемых карт выглядит логичным решением. Особенно это касается счетов и карт, по которым списываются комиссии или подключены платные услуги. Это помогает не только сократить ненужные траты, но и уменьшить риск отказа при попытке оформить важную карту в будущем", - добавила эксперт.

При этом она отметила, что планируемый лимит на число банковских карт может оказаться не очень удобными для некоторых клиентов, в частности для активных пользователей бонусных программ и кешбэка, которым нужны разные карты под разные категории расходов.