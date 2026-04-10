16:40 10.04.2026
Камчатский центр "Мой бизнес" оказал 10 тысяч раз меры поддержки за год

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Центр "Мой бизнес" оказал около 10 тысяч раз меры поддержки предпринимателям Камчатского края в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Возможность предоставлять услуги бизнесу обеспечил национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".
Директор АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Юлия Богаевская отметила, что в минувшем году центр "Мой бизнес" стал важным звеном в развитии малых и средних предприятий региона, помогая выстраивать и сохранять здоровую среду для ведения коммерческой деятельности.
"Работа учреждения охватила множество направлений, объединенных в общую программу содействия. За 2025 год в центре "Мой бизнес" около 10 тысяч раз получали помощь те, кто уже ведет бизнес или только собирается им заняться", – отметила Богаевская, ее слова приводит пресс-служба.
За этот год было проведено 2440 консультаций для представителей бизнес-сообщества, самозанятых и тех, кто только планирует открыть свое дело. На площадке центра около 180 жителей полуострова официально зарегистрировали свой бизнес.
Владельцы бизнеса могли обмениваться опытом и повышать свои навыки на мастер-классах, тренингах и семинарских занятиях. В центре "Мой бизнес" состоялось около 90 бесплатных образовательных мероприятий, которые посетили около 2 тысяч человек.
Также предпринимателям, которые заняты в промышленности, высокотехнологичном производстве и креативных индустриях предоставлялась безвозмездная финансовая помощь от краевого Минэкономразвития. Кроме того, поддержка оказывалась бизнесу в отдельных муниципальных образованиях, а также проектам, связанным с развитием лучших местных брендов и созданием собственного дела. Субсидирование получили 49 предприятий. Общая сумма безвозмездной поддержки проектов составила около 75 миллионов рублей.
В рамках действия национального проекта камчатские предприниматели могли пользоваться услугами по продвижению своего дела. Например, созданием видеороликов, печатью рекламной продукции, размещением рекламы на телевидении и радио, настройкой интернет-рекламы. Всего было оказано 1093 таких услуг.
Центр "Мой бизнес" также вел активную работу с молодежью в возрасте 14-17 лет, направленную на развитие и популяризацию предпринимательства среди подростков. В 2025 году для школьников и студентов края организовали ряд мероприятий: провели 19 открытых уроков, 25 обучающих мероприятий, 24 деловые игры и экскурсии. В общей сложности в этих мероприятиях приняли участие около 3,7 тысячи молодых жителей полуострова.
Благодаря содействию Минэкономразвития РФ, правительства Камчатского края и регионального министерства экономического развития, в 2026 году предоставление большинства бесплатных и льготных услуг будет продолжено, а также запустят новые программы.
 
