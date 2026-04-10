Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 10.04.2026
В тургруппе на Камчатке погибли два человека

© РИА Новости / Александр Пирагис | Жилые дома Петропавловска-Камчатского на фоне Авачинского вулкана
Перейти в медиабанк
Жилые дома Петропавловска-Камчатского на фоне Авачинского вулкана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. В тургруппе на Камчатке, где погибли два человека, всего было четверо студентов и три выпускника Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее сообщалось, что на Камчатке погибли два туриста. Один из них был выпускником Горного университета, второй – студентом этого вуза.
"Всего в группе было 4 студента Горного университета, 4-й и 5-й курсы, и три выпускника университета", - сказали в пресс-службе.
Там сообщили, что ребята отправились в турпоход от городского клуба экстремального туризма, а не от турклуба имени А. И. Ефремова при Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II.
Ранее глава краевого МЧС Сергей Лебедев сообщал, что двое погибших туристов - 2001 и 2003 годов рождения, еще один получил сильные обморожения. Пятерых доставили спасатели и волонтеры на базу у подножия Авачинского вулкана, откуда их позже эвакуировали вертолетом. Еще двое участников похода, продолжавших следовать маршруту, благополучно вышли в поселок Пиначево.
Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кордона произошел конфликт, после чего двое (со всем необходимым снаряжением) остались на Семеновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу. 7 апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла метель, спасатели выдвигались на снегоходах, привлекался вертолет МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Вчера, 10:53
 
ПроисшествияКамчаткаСергей ЛебедевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала