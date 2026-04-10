В тургруппе на Камчатке погибли два человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. В тургруппе на Камчатке, где погибли два человека, всего было четверо студентов и три выпускника Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Ранее сообщалось, что на Камчатке погибли два туриста. Один из них был выпускником Горного университета, второй – студентом этого вуза.

"Всего в группе было 4 студента Горного университета, 4-й и 5-й курсы, и три выпускника университета", - сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что ребята отправились в турпоход от городского клуба экстремального туризма, а не от турклуба имени А. И. Ефремова при Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II.

Ранее глава краевого МЧС Сергей Лебедев сообщал, что двое погибших туристов - 2001 и 2003 годов рождения, еще один получил сильные обморожения. Пятерых доставили спасатели и волонтеры на базу у подножия Авачинского вулкана, откуда их позже эвакуировали вертолетом. Еще двое участников похода, продолжавших следовать маршруту, благополучно вышли в поселок Пиначево.