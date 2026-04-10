Пострадавшей на Камчатке тургруппе запретили выходить на перевалы при ветре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Тургруппе, двое участников которой погибли при походе на Камчатке, было запрещено выходить на перевалы при сильном ветре и плохой видимости, следует из маршрутных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Особые указания: выход на перевалы… и вершины при силе ветра более 15 метров в секунду и видимости менее 0,5 километра запрещен", - говорится в документах.
Отмечается, что общая протяженность лыжного маршрута туристов от поселка Пиначево до Петропавловска-Камчатского составляла более 180 километров, при этом в день предполагалось проходить от 6 до 18,5 километра.
Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта, после конфликта ее участники разделились. Семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без палатки и спутникового телефона, 7 апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла сильная метель. В итоге вертолет МЧС России эвакуировал пятерых пострадавших участников тургруппы, тела двоих погибших остаются на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело.