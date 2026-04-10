Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшей на Камчатке тургруппе запретили выходить на перевалы при ветре
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 10.04.2026
Пострадавшей на Камчатке тургруппе запретили выходить на перевалы при ветре

Погибшим на Камчатке туристам было запрещено выходить на перевалы при ветре

© Фото : МЧС РФ | Перейти в медиабанкСпасатели на месте обнаружения пяти пропавших туристов на Камчатке
Спасатели на месте обнаружения пяти пропавших туристов на Камчатке - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Фото : МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Спасатели на месте обнаружения пяти пропавших туристов на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Тургруппе, двое участников которой погибли при походе на Камчатке, было запрещено выходить на перевалы при сильном ветре и плохой видимости, следует из маршрутных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Особые указания: выход на перевалы… и вершины при силе ветра более 15 метров в секунду и видимости менее 0,5 километра запрещен", - говорится в документах.
Отмечается, что общая протяженность лыжного маршрута туристов от поселка Пиначево до Петропавловска-Камчатского составляла более 180 километров, при этом в день предполагалось проходить от 6 до 18,5 километра.
Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта, после конфликта ее участники разделились. Семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без палатки и спутникового телефона, 7 апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла сильная метель. В итоге вертолет МЧС России эвакуировал пятерых пострадавших участников тургруппы, тела двоих погибших остаются на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Спасательная операция по вызволению тургруппы в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала