Поисковик объяснила, почему снаряжение могло не помочь туристам на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Циклоны на Камчатке, где произошла трагедия с группой туристов, затяжные, а резкая смена погоды в горах может свести любое снаряжение на нет, рассказала РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.

"Горы - это зона повышенной опасности, где погода меняется за минуты, а метель и ветер могут свести на нет любое снаряжение… На Камчатке циклоны затяжные, и без возможности вызвать спасателей шансы тают с каждым часом", - сказала собеседница.

По ее словам, когда погода начала ухудшаться, группе нужно было разбивать лагерь и ждать, либо возвращаться.

МЧС правильно говорит, что не стоит спекулировать на горе. Но разбор ошибок необходим, чтобы другие туристы не повторяли их. Оснащение - это не только палатка и печка, но и аварийная связь, и, главное, дисциплина в группе. А еще максимально важна регистрация групп - важное условие, которым, к сожалению, часто пренебрегают. Горы не прощают самонадеянности", - добавила Вульферт.

Ранее вертолёт МЧС России эвакуировал всех пятерых пострадавших участников тургруппы. Двое туристов 2001 и 2003 годов рождения погибли, ещё один получил сильные обморожения.