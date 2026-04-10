13:42 10.04.2026
Поисковик объяснила, почему снаряжение могло не помочь туристам на Камчатке

"ПримПоиск": резкая смена погоды в горах может свести любое снаряжение на нет

© Фото : МЧС РФ | Спасатели на месте обнаружения пяти пропавших туристов на Камчатке
ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Циклоны на Камчатке, где произошла трагедия с группой туристов, затяжные, а резкая смена погоды в горах может свести любое снаряжение на нет, рассказала РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.
"Горы - это зона повышенной опасности, где погода меняется за минуты, а метель и ветер могут свести на нет любое снаряжение… На Камчатке циклоны затяжные, и без возможности вызвать спасателей шансы тают с каждым часом", - сказала собеседница.
По ее словам, когда погода начала ухудшаться, группе нужно было разбивать лагерь и ждать, либо возвращаться.
"МЧС правильно говорит, что не стоит спекулировать на горе. Но разбор ошибок необходим, чтобы другие туристы не повторяли их. Оснащение - это не только палатка и печка, но и аварийная связь, и, главное, дисциплина в группе. А еще максимально важна регистрация групп - важное условие, которым, к сожалению, часто пренебрегают. Горы не прощают самонадеянности", - добавила Вульферт.
Ранее вертолёт МЧС России эвакуировал всех пятерых пострадавших участников тургруппы. Двое туристов 2001 и 2003 годов рождения погибли, ещё один получил сильные обморожения.
Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кордона произошёл конфликт, после чего двое остались на Семёновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу. 7 апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла метель, спасатели выдвигались на снегоходах, привлекался вертолёт МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
КамчаткаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
