На Камчатке рассказали о маршруте, где погибли туристы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Лыжный маршрут тургруппы на Камчатке, двое участников которой погибли, имел третью категорию сложности, с собой у них было необходимое снаряжение, лекарства и продукты, следует из маршрутных документов в распоряжении РИА Новости.

"Группа туристов… совершает прохождение лыжного маршрута третьей категории сложности в районе полуострова Камчатка", - говорится в документе.

Самая высокая категория сложности – шестая.

Туристы, согласно маршрутным документам, располагали необходимыми наборами снаряжения (как группового, так и личного) и продуктов. В личный комплект каждого в том числе входили лыжи, рюкзак, спальник, ледоруб. Также у них были лекарства и инструменты для ремонта.

Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта. Третьего апреля в районе Таловского кордона произошел конфликт, после чего двое пошли по сокращённому маршруту и добрались до Семёновского кордона. Остальные семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу, 7 апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла метель. Вертолет МЧС России эвакуировал пятерых пострадавших участников тургруппы, их осматривают врачи. Тела двоих погибших остаются на месте происшествия.

Министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев сообщал, что, по его данным, у двоих туристов, благополучно добравшихся до Семёновского кордона, были палатка и спутниковый телефон, а у группы из семи человек палатки не было.