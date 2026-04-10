Поисковик назвала критические ошибки туристов, пострадавших на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Основными критическими ошибками туристов на Камчатке, двое из которых погибли, стали разделение группы, недооценка маршрута и несвоевременное принятие решения, рассказала РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.

"Из опубликованных данных видно несколько критических ошибок. Первое и главное — разделение группы. В горах работает железное правило: "вместе пошли — вместе пришли". Если возникает конфликт, его нужно решать на месте, не разбивая коллектив. Разделиться - это уже риск, не иметь возможности связаться со спасателями - двойной риск", - сказал Вульферт.

По ее словам, вторая ошибка - это недооценка маршрута.

"Авачинский вулкан и перевал — не прогулочная зона. Весной там сохраняется глубокий снег, лавиноопасные склоны, метели. Третье — несвоевременное принятие решения. Когда погода начала ухудшаться, нужно было не идти вперёд, а разбивать лагерь и ждать, либо возвращаться", - отметила собеседница агентства.

Вульферт выразила соболезнования семьям погибших, добавив, что любая трагедия в горах — это прежде всего урок, который оплачен чьими-то жизнями.