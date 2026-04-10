Поисковик назвала критические ошибки туристов, пострадавших на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Основными критическими ошибками туристов на Камчатке, двое из которых погибли, стали разделение группы, недооценка маршрута и несвоевременное принятие решения, рассказала РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.
"Из опубликованных данных видно несколько критических ошибок. Первое и главное — разделение группы. В горах работает железное правило: "вместе пошли — вместе пришли". Если возникает конфликт, его нужно решать на месте, не разбивая коллектив. Разделиться - это уже риск, не иметь возможности связаться со спасателями - двойной риск", - сказал Вульферт.
По ее словам, вторая ошибка - это недооценка маршрута.
"Авачинский вулкан и перевал — не прогулочная зона. Весной там сохраняется глубокий снег, лавиноопасные склоны, метели. Третье — несвоевременное принятие решения. Когда погода начала ухудшаться, нужно было не идти вперёд, а разбивать лагерь и ждать, либо возвращаться", - отметила собеседница агентства.
Вульферт выразила соболезнования семьям погибших, добавив, что любая трагедия в горах — это прежде всего урок, который оплачен чьими-то жизнями.
Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кардона произошёл конфликт, после чего двое остались на Семёновском кардоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу. 7 апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла метель, спасатели выдвигались на снегоходах, привлекался вертолёт МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вертолёт МЧС России эвакуировал всех пятерых пострадавших участников тургруппы. Двое туристов 2001 и 2003 годов рождения погибли, ещё один получил сильные обморожения.