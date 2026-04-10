Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 10.04.2026
Поисковик назвала критические ошибки туристов, пострадавших на Камчатке

Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Основными критическими ошибками туристов на Камчатке, двое из которых погибли, стали разделение группы, недооценка маршрута и несвоевременное принятие решения, рассказала РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.
"Из опубликованных данных видно несколько критических ошибок. Первое и главное — разделение группы. В горах работает железное правило: "вместе пошли — вместе пришли". Если возникает конфликт, его нужно решать на месте, не разбивая коллектив. Разделиться - это уже риск, не иметь возможности связаться со спасателями - двойной риск", - сказал Вульферт.
11:15
По ее словам, вторая ошибка - это недооценка маршрута.
"Авачинский вулкан и перевал — не прогулочная зона. Весной там сохраняется глубокий снег, лавиноопасные склоны, метели. Третье — несвоевременное принятие решения. Когда погода начала ухудшаться, нужно было не идти вперёд, а разбивать лагерь и ждать, либо возвращаться", - отметила собеседница агентства.
Вульферт выразила соболезнования семьям погибших, добавив, что любая трагедия в горах — это прежде всего урок, который оплачен чьими-то жизнями.
Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кардона произошёл конфликт, после чего двое остались на Семёновском кардоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу. 7 апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла метель, спасатели выдвигались на снегоходах, привлекался вертолёт МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вертолёт МЧС России эвакуировал всех пятерых пострадавших участников тургруппы. Двое туристов 2001 и 2003 годов рождения погибли, ещё один получил сильные обморожения.
10:49
 
КамчаткаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала