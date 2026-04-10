Выжившая на Камчатке туристка является опытной альпинисткой

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Одна из выживших на Камчатке туристов Кира Ветрова является опытной спортсменкой и состоит в Федерации альпинизма и скалолазания Вологодской области, сообщили РИА Новости в федерации.

"(Нет, ее поездка) не связана с нашей спортивной деятельностью, это ее личные поездки Она спортсменка, занималась (альпинизмом – ред.)", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что федерация пока не связывалась с девушкой.

По информации на странице федерации в VK, Ветровой в 2022 году был присвоен третий разряд по альпинизму. Сама девушка на своей странице в соцсети писала, что поднималась на Эльбрус

Ранее вертолёт МЧС России эвакуировал всех пятерых пострадавших участников тургруппы. Двое туристов 2001 и 2003 годов рождения погибли, ещё один получил сильные обморожения.