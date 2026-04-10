Выжившая на Камчатке туристка является опытной альпинисткой

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Одна из выживших на Камчатке туристов Кира Ветрова является опытной спортсменкой и состоит в Федерации альпинизма и скалолазания Вологодской области, сообщили РИА Новости в федерации.
"(Нет, ее поездка) не связана с нашей спортивной деятельностью, это ее личные поездки Она спортсменка, занималась (альпинизмом – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что федерация пока не связывалась с девушкой.
По информации на странице федерации в VK, Ветровой в 2022 году был присвоен третий разряд по альпинизму. Сама девушка на своей странице в соцсети писала, что поднималась на Эльбрус.
Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кордона произошёл конфликт, после чего двое остались на Семёновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу. 7 апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла метель, спасатели выдвигались на снегоходах, привлекался вертолёт МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.