11:15 10.04.2026
Выжившая на Камчатке туристка является опытной альпинисткой

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю/MAXСпасательная операция по вызволению тургруппы в Камчатском крае
ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Одна из выживших на Камчатке туристов Кира Ветрова является опытной спортсменкой и состоит в Федерации альпинизма и скалолазания Вологодской области, сообщили РИА Новости в федерации.
"(Нет, ее поездка) не связана с нашей спортивной деятельностью, это ее личные поездки Она спортсменка, занималась (альпинизмом – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что федерация пока не связывалась с девушкой.
По информации на странице федерации в VK, Ветровой в 2022 году был присвоен третий разряд по альпинизму. Сама девушка на своей странице в соцсети писала, что поднималась на Эльбрус.
Ранее вертолёт МЧС России эвакуировал всех пятерых пострадавших участников тургруппы. Двое туристов 2001 и 2003 годов рождения погибли, ещё один получил сильные обморожения.
Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кордона произошёл конфликт, после чего двое остались на Семёновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу. 7 апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла метель, спасатели выдвигались на снегоходах, привлекался вертолёт МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
КамчаткаВологодской областьЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
